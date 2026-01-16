Wasserschaden in Weissacher Schule: „Wir beginnen jedes Jahr mit einer mittleren Katastrophe“

Wegen eines Wasserschadens wurde die Grundschule Flacht gesperrt, der Unterricht fällt aus. Woher das Wasser kommt, ist unklar – es besteht aber die Gefahr eines Stromschlags.

Für Bürgermeister Jens Millow kommen schlechte Nachrichten wohl immer direkt nach Silvester: „Wir beginnen anscheinend jedes Jahr mit einer mittleren Katastrophe“, klagt der Weissacher Bürgermeister am Donnerstag. Vergangenes Jahr hatte ein über die Feiertage unentdeckter Wasserschaden die Räume der Kita Villa Kunterbunt für mehrere Monate unnutzbar gemacht. „Wir konnten wegen Schimmel erst im Juli wieder eröffnen“, sagt Millow. Der Spuk scheint sich jetzt zu wiederholen: Am Donnerstag entdeckten Mitarbeiter einen Wasserschaden an der Grundschule Flacht.

Wegen Gefahr für Leib und Leben hat die Gemeinde deshalb gleich am Donnerstag die Schule räumen lassen. Auch diesen Freitag fällt der Unterricht aus. Das Problem: Von außen ist der Schule der Wasserschaden nicht anzusehen – bis auf eine kleine Pfütze im Treppenhaus, wo das Wasser aus der Wand drückt. „Aber die Innereien des Gebäudes sind alle geflutet“, erklärt Millow.

Wasser in feinen Ritzen der Lüsterklemmen: Stromschlag-Gefahr

Betroffen sind vor allem die Kabelkanäle, in denen das Wasser am Donnerstag teilweise bis zu einen Meter hoch stand. Dort verlaufen auch Stromkabel. Und die sind zwar isoliert – aber teilweise eben mit Lüsterklemmen aus Metall verbaut, deren feine Ritzen vom leitenden Wasser erreicht werden. Deshalb sei die Gefahr eines Stromschlags nicht auszuschließen, so Millow. Vorsichtshalber habe man deshalb das gesamte Gebäude gesperrt. „Hort und Kindergarten sind aber nicht betroffen.“

Für die mehr als 60 Kinder, die normalerweise eine Hort- oder Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen, hat die Gemeinde eine Notbetreuung organisiert. An der Grundschule gibt es acht Klassen, jeweils zwei von Stufe eins bis vier.

Nicht bekannt ist bisher die Ursache des Wasserschadens, die nun von Fachleuten schnell gefunden werden soll. Dann lassen sich auch die Schächte auspumpen. Ob die Schule bis Montag wieder nutzbar ist, bleibt allerdings unklar. „Da mache ich ein Fragezeichen dran“, sagt Millow.

Weissacher Kita war nach Wasserschaden gut ein halbes Jahr dicht

Er hofft nun, dass die Schäden an der Grundschule nicht ganz so drastisch ausfallen wie die an der Kita Villa Kunterbunt im vergangenen Jahr. Dort war das Wasser zu lange unbemerkt gestanden. In tieferliegenden Schichten der Bausubstanz gab es in der Folge Schimmel. „In der Grundschule ist es ein bisschen besser“, hofft Millow, dort sei viel Beton verbaut. Aber es gebe auch alte Metallrohre, die oxidieren könnten.