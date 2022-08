1 Große Trockenheit? In der Wolframstraße sorgte ein Rohrbruch für eine Wasserflut. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Im heißen August ist in Stuttgart bereits zum vierten Mal binnen kurzer Zeit ein Wasserrohr gebrochen.















Alles nur Zufall? Große Hitze, betonharte Böden, belastete Rohre? In der Stuttgarter Innenstadt hat es am Donnerstag gleich zwei Wasserrohrbrüche gegeben – und das in relativer Nähe zueinander. Erst eine Woche zuvor hatte es in Ober- und Untertürkheim Rohrbrüche gegeben. „Generell liegt das alles im Rahmen des Zufalls“, sagt Hans-Jörg Groscurth, Sprecher des Betreibers Netze BW, „von einer Häufung kann man da noch nicht sprechen.“

Es sprudelt aus der Grünfläche

Den ersten Alarm am Donnerstag gab es gegen 4.45 Uhr im Bereich der Cannstatter und Wolframstraße beim Mittleren Schlossgarten. Ein Zeuge meldete, dass aus einem Schacht an der dortigen Grünfläche Wasser heraussprudelt. Eine Polizeistreife stellte wenig später fest, dass das Wasser im Bereich der grünen Brücke bereits mehrere Zentimeter hoch stand. Mitarbeiter der Netze BW stoppten den Zufluss und machten sich auf die Suche nach der schadhaften Stelle. Die Polizei sperrte derweil die Cannstatter Straße und die rechte Fahrspur der Heilmannstraße. Gegen 6.45 Uhr konnte der Verkehr wieder rollen.

Keine Hinweise auf Hitzefolgen

Dann aber brach das Wasser an anderer Stelle wieder aus dem Boden, erneut an der Achse der Wolframstraße. Auf Höhe Nordbahnhofstraße gab es um 10.30 Uhr den zweiten Rohrbruch. Mehrere Fahrspuren mussten gesperrt werden. „Es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es einen Zusammenhang geben könnte“, sagt Sprecher Groscurth. Allerdings gebe es bisher keine Hinweise darauf, dass die Hitze die Ursache war.