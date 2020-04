Wasserrohrbruch in Stuttgart-Süd

1 Zu einem Wasserrohrbruch ist es in Stuttgart-Süd gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/dpa

Ein Wasserrohrbruch sorgt derzeit für Behinderungen im Stuttgarter Süden. Die Techniker der Netze BW sind vor Ort, einige Straßen mussten gesperrt werden.

Stuttgart-Süd - Ein Wasserrohrbruch hält zurzeit die Einsatzkräfte im Stuttgarter Süden in Atem. Wie die Polizei berichtet, gingen die ersten Notrufe gegen 9.45 Uhr ein. Demnach quoll Wasser aus dem Asphalt in der Adlerstraße und verteilte sich unter anderem auch in der Böblinger Straße.

Die Techniker der Netze BW befinden sich laut Polizei vor Ort und sind auf der Suche nach dem Leck, die Wasserversorgung ist demzufolge zum Teil eingeschränkt.

Momentan sind einige Straßen in diesem Bereich gesperrt, wie beispielsweise die Böblinger Straße zwischen Schickhardtstraße und Tübinger Straße. Eine Sprecherin der Polizei rät Verkehrsteilnehmern, den Bereich zu umfahren.

