Wasserrohrbruch in Stuttgart-Ost: Baum instabil nach Wasserschaden – dreistündige Sperrung von Einfallstraße

Nach einem Wasserrohrbruch drohte in der Pischekstraße ein Ahorn umzustürzen. Die Feuerwehr musste den Baum zerlegen. Ein Vorgeschmack auf die Sperrung ab 26. Mai.

In den Pfingstferien modernisiert die Netze BW die Wasserversorgung in der Pischekstraße in Stuttgart-Ost – die Straße wird vom 26. Mai bis 5. Juni gesperrt. Einen Vorgeschmack auf die Behinderungen bekamen Autofahrer bereits am Freitagvormittag: Nach einem Wasserschaden drohte ein Baum umzustürzen. Die Folge: ein mehrstündiger Feuerwehreinsatz, während dessen die Pischekstraße stadteinwärts gesperrt werden musste.

Wasser fließt zur Haltestelle Payerstraße Der Wasserrohrbruch ereignete sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht auf Freitag. Gegen 2.50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass größere Wassermengen aus dem Boden sprudelten und die Pischekstraße hinunter in Richtung Payerstraße flossen. Der Wassernotdienst der Netze BW stellte die Leitung um 4.25 Uhr im angrenzenden Wohngebiet Gänsheide ab und machte sich anschließend auf Fehlersuche.

Ein Stück oberhalb der Bruchstelle hatte die Netze BW bereits für die Modernisierung der Wasserversorgung vorgearbeitet. Ein Zusammenhang mit dem Rohrbruch besteht nach ersten Erkenntnissen aber wohl nicht. In den Morgenstunden wurde festgestellt, dass ein Ahorn nicht mehr standsicher war. Er befand sich in einem kleinen Beet am Gehwegrand in der Pischekstraße und hätte auf die Fahrbahn oder die Stadtbahngleise fallen können. Auch die Oberleitungen hätten beschädigt werden können.

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Offenbar hat das Wasser den Boden aufgeweicht und die Wurzeln des Baumes unterspült. Weil er wohl nicht mehr zu retten war, sperrte die Polizei die Pischekstraße am Freitag gegen 9 Uhr stadteinwärts ab der Haltestelle Geroksruhe. Wenig später machte sich die Feuerwehr gemeinsam mit Kräften der Stuttgarter Straßenbahnen an die Arbeit und zerlegte den Baum von der Spitze aus in viele kleine Stücke. Gegen 11.45 Uhr war der gesamte Stamm zerteilt, sodass eine Fahrspur wieder freigeben werden konnte.

Um die Verkehrsbehinderungen in Grenzen zu halten, wurden während des Einsatzes die Schilder, Baken und Absperrungen, die für die Modernisierung der Wasserleitung eigentlich erst ab Dienstag, 26. Mai, vorgesehen waren, bereits am Freitagvormittag temporär aufgestellt. Unter anderem in der Jahnstraße in Degerloch und rund um die Ruhbank bildeten sich zeitweise Staus. Ortskundige Autofahrer fuhren über die Waldebene in den Stuttgarter Osten.