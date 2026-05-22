Wasserrohrbruch in Stuttgart-Ost: Baum instabil nach Wasserschaden – dreistündige Sperrung von Einfallstraße

Nach einem Wasserrohrbruch drohte in der Pischekstraße ein Ahorn umzustürzen. Die Feuerwehr musste den Baum zerlegen. Ein Vorgeschmack auf die Sperrung ab 26. Mai.
In den Pfingstferien modernisiert die Netze BW die Wasserversorgung in der Pischekstraße in Stuttgart-Ost – die Straße wird vom 26. Mai bis 5. Juni gesperrt. Einen Vorgeschmack auf die Behinderungen bekamen Autofahrer bereits am Freitagvormittag: Nach einem Wasserschaden drohte ein Baum umzustürzen. Die Folge: ein mehrstündiger Feuerwehreinsatz, während dessen die Pischekstraße stadteinwärts gesperrt werden musste.