Wasserrohrbruch in Stuttgart-Mitte

5 Der Wasserrohrbruch ereignete sich in der Landhausstraße. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein Wasserrohrbruch in der Landhausstraße hält zurzeit den Entstördienst der Netze BW in Atem. Die Polizei hat den Bereich für den Straßenverkehr gesperrt.















Link kopiert

Stuttgart-Mitte – - Im Bereich der Landhausstraße in Stuttgart-Mitte ist es am Mittwochnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Ein Sprecher der Netze BW teilte auf Anfrage mit, dass sich der Entstördienst zurzeit vor Ort befinde. Das Leck konnte gegen 16.15 Uhr in einem circa 15 Zentimeter dicken Rohr lokalisiert und das Wasser abgestellt werden.

Update: Wasserrohrbruch bereinigt – Teil der Landhausstraße bleibt vorerst gesperrt

Von dem Wasserrohrbruch betroffen sind 20 Mehrfamilienhäuser, geschätzte 200 Haushalte sind zurzeit ohne Wasser. Laut Sprecher der Netze BW werden sich die betroffenen Haushalte wohl bis in den Abend hinein gedulden müssen, bis das Wasser wieder fließt.

Die Polizei hat die Landhausstraße zwischen der Sängerstraße und dem Kernerplatz für den Straßenverkehr gesperrt. Die Sperrung wird nach Angaben des Tiefbauamts voraussichtlich bis zum nächsten Mittag bestehen bleiben.