Wasserrohrbruch in Obertürkheim Reparaturarbeiten dauern an – Netze BW verteilt Trinkwasser

Nach dem Wasserrohrbruch am Donnerstagmorgen in Obertürkheim ziehen sich die Reparaturarbeiten hin. Die Netze BW rechnet damit, dass das Leck in den Abendstunden gestopft ist - und stellt für die betroffenen Haushalte Wasserkisten zur Verfügung.