Drama im Mineralbad Berg: Ein Wasserrohrbruch hat den Technikkeller über Nacht geflutet. Die Folgen sind verheerend, das Bad wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Das Mineralbad Berg ist seit diesem Dienstag bis auf Weiteres geschlossen. Das ist vor dem Hintergrund der nahenden Sommersaison ein großer Schock für alle Fans des beliebten Stuttgarter Bades. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch, der den Technikkeller vollständig unter Wasser gesetzt hat, was wiederum verheerende Folgen für die Maschinen dort nach sich zieht.