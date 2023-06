1 Neue Attraktionen für die Kleinen: Die Vorbereitungen im Freibad Hoheneck laufen. Foto: factum/Andreas Weise

Die Betreiber stehen in den Startlöchern, doch die Pandemiebestimmungen verbieten eine Öffnung der Freibäder. Das stößt nicht nur beim Schwimmverband auf Unverständnis.









Ludwigsburg - Der Mai hat so regnerisch und kühl begonnen, dass bisher kaum jemand Lust auf eine Abkühlung im Freibad verspürt haben dürfte. Doch selbst wenn sich das Wetter in den nächsten Tagen aufhellt und die Temperaturen steigen werden: Auch im zweiten Coronajahr wird es keinen regulären Start in die Sommersaison geben, die Schwimmbecken im Kreis Ludwigsburg bleiben vorerst geschlossen. Auch wenn die Verantwortlichen überall in den Startlöchern stehen, glauben momentan nur Optimisten, dass die Freizeitanlagen vielleicht wenigstens Mitte Mai öffnen dürfen.