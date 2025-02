Wasserqualität steigt: Bedrohte Muschelarten in Pariser Seine entdeckt

3 Die Wasserqualität der Seine in Paris hat sich nach massiven Investitionen erheblich verbessert. (Archivbild) Foto: -/kyodo/dpa

Zu Olympia in Paris gab es Streit, ob die Seine sauber genug für Wettschwimmen ist - nun entdecken Forscher drei bedrohte Muschelarten in dem Fluss. Kann ganz Paris bald wieder in der Seine baden?











Paris - Nachdem es während der Olympischen Spiele in Paris immer wieder Sorge um die Wasserqualität der Seine für Schwimmwettkämpfe gab, haben Forscher in dem Fluss jetzt drei in ihrem Bestand bedrohte Muschelarten entdeckt. Dies sei ein ökologischer Erfolg und eine hervorragende Nachricht für die Umwelt und die Pariser Bevölkerung, teilten das Umweltbüro (OGE) und das Labor Spygen mit, die die Untersuchungen durchführten.