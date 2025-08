1 Während die Frau Wasser für den Eindringling holt, bestiehlt dieser die Seniorin Foto: Roland Weihrauch/dpa (Symbolbild)

Eine Seniorin meint es gut mit einem Mann, der vorgibt, Handwerker zu sein. Doch der hat Böses im Sinn. Was hat der Täter in der Wohnung gesucht?











Mit einem alten Trick neu aufgelegt hat ein Betrüger am Freitag eine Frau in Degerloch hereingelegt. Der Mann kam gegen 10 Uhr an die Wohnungstür der Seniorin in einem Haus an der Weidachstraße und behauptete, die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Das war schon der erste Trick: Rauchmelder werden nicht ohne Vorankündigung kontrolliert.