Wasserball-U-18-Bundesliga: Nur Platz drei statt deutscher Meister – SV Cannstatt ist enttäuscht

Die U-18-Wasserballer können beim Endturnier um die deutsche Meisterschaft ihr eigentliches Potenzial nicht abrufen. Derweil siegt ein krasser Außenseiter.

Der Stachel sitzt tief. Die U-18-Wasserballer des SV Cannstatt haben mit dem dritten Platz ihr großes Ziel verpasst. Die Mannschaft um den Trainer Djordje Milojkovic hatte als Ausrichter der Endrunde um die deutsche Meisterschaft den Titel angepeilt. Nun sagt der Coach: „Ich bin enttäuscht.“ Derweil gab es im Duisburger SV 1898 einen überraschenden Gewinner des Vierer-Turniers.

Der Cannstatter Coach hatte die Seinen in der Favoritenrolle gesehen. Nicht ohne Grund. Nach Beendigung der Hauptrunde hatten die Stuttgarter in der U-18-Bundesliga die Nase vorne, durften deshalb auch das Endturnier im Sportbad Neckarpark ausrichten. Doch bereits in der Auftaktpartie gegen Duisburg, das die normale Runde lediglich als Vierter abgeschlossen hatte, „sind wir nach einer 9:8-Pausenführung plötzlich nicht mehr im Spiel gewesen“, berichtet Milojkovic. Die Folge: Duisburg gewann mit 14:12. „Sie haben sich den Sieg verdient, sie wollten ihn mehr“, hat der Trainer erkannt. Seine eigenen Leistungsträger Hannes Rogge, Tobias Scherrieble, Anton Tuda und Dimitrij Vasilev sah er schwächer als gewohnt. Sie seien emotional leer gewesen und hätten während des Turniers wohl nur 70 Prozent ihres Leistungsvermögens abgerufen. Der Formknick ist aber erklärbar. Das Quartett ist auch fester Bestandteil des Cannstatter Bundesliga-Männerteams. Und „dort war der Druck enorm hoch, ging es doch im Kampf um den Klassenverbleib nervenaufreibend zu, ließen die Jungs viel Energie liegen“, sagt Milojkovic, der auch die Männer trainiert. Wobei sich Dimitrij Vasilev schließlich deutlich steigerte und letztlich mit 17 Toren bester Schütze des Turnier war.

Gegen die SG Neukölln zeigten sich die Cannstatter dann stark verbessert. Ein „zweifelhafter Fünfmeter drei Sekunden vor dem Schluss“, so der Coach, bescherte Neukölln den Ausgleich und danach den 19:17-Erfolg nach Fünfmeter-Werfen. Immerhin, gegen den OSC Potsdam gelang den Gastgebern ein 9:8-Sieg und somit der Gewinn der Bronzemedaille hinter dem punktgleichen Team aus Neukölln.

Derweil hat einer seiner Spieler Milojkovic besonders überrascht: Anton Pirija. Dieser – Jahrgang 2011 – hat sich „hervorragend präsentiert, war laut Coach nach Dimitrij Vasilev „unser zweitbester Akteur“.