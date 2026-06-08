Wasserball-U-18-Bundesliga: Nur Platz drei statt deutscher Meister – SV Cannstatt ist enttäuscht

Die U-18-Wasserballer können beim Endturnier um die deutsche Meisterschaft ihr eigentliches Potenzial nicht abrufen. Derweil siegt ein krasser Außenseiter.
Der Stachel sitzt tief. Die U-18-Wasserballer des SV Cannstatt haben mit dem dritten Platz ihr großes Ziel verpasst. Die Mannschaft um den Trainer Djordje Milojkovic hatte als Ausrichter der Endrunde um die deutsche Meisterschaft den Titel angepeilt. Nun sagt der Coach: „Ich bin enttäuscht.“ Derweil gab es im Duisburger SV 1898 einen überraschenden Gewinner des Vierer-Turniers.