Max Vernet Schweimer, der Torhüter des Bundesliga-Teams, spricht über das historische Debakel gegen Waspo 98 Hannover und die aktuelle, schwierige Saison.
Mit der historischen 1:37-Niederlage beim amtierenden deutschen Wasserball-Meister Waspo Hannover hat die bisherige Saison des Bundesliga-Aufsteigers SV Cannstatt einen Tiefpunkt erreicht. Zwischenstand insgesamt: fünf Spiele, fünf Niederlagen, 121 (!) Gegentore. Wird aus dem erfüllten Erstliga-Traum nun ein Erstliga-Albtraum? Der Kapitän Max Vernet Schweimer, der am Samstag den Großteil der Begegnung im Tor war, spricht von Lerneffekten und über die aktuelle Situation.