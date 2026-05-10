Wasserball – Bundesliga: Wasserballerinnen des SSV Esslingen sind in Bochum chancenlos

Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen verlieren auch die zweite Halbfinalpartie der Playoffs in der Best-of-three-Serie beim SV Blau-Weiß Bochum deutlich mit 7:24.
Letztlich blieben die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen im Halbfinale der Playoffs chancenlos. Die Esslingerinnen verloren auch die zweite Partie der Best-of-three-Serie beim SV Blau-Weiß Bochum deutlich mit 7:24 (2:6, 0:7, 2:3, 3:8) und spielen nun um Platz drei. Am kommenden Samstag – die Uhrzeit steht noch nicht fest – geht es auswärts gegen den SC Chemnitz, der ebenfalls beide Halbfinalpartien gegen die WF Spandau 04 klar verlor.