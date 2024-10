Wasserball-Bundesliga-Vorschau SV Cannstatt: Jugend-forscht-Projekt ist ein Jahr reifer

1 Alexander Wottschel und der SV Cannstatt gehen zuversichtlich in die Bundesliga-Saison. Foto:

Die Wasserballer des SV Cannstatt haben nach dem Wiederaufstieg in die erste Bundesliga den Kader erneut verjüngt. Vordergründig zählt der Klassenverbleib, doch der Trainer Milojkovic sieht in seinem Team Potenzial für mehr. Zum Auftakt geht es prompt gegen den Erzrivalen.











Link kopiert



Die Saison beginnt mit einem Knaller. Der SV Cannstatt empfängt an diesem Samstag (18.30 Uhr) im Sportbad Neckarpark den Erzrivalen SSV Esslingen. Diese Paarung gab es in der Vorsaison bereits im Deutschen Pokal – mit dem besseren Ausgang für die damals noch höherklassige Belegschaft aus Esslingen (9:8). Nach dem sofortigen Wiederaufstieg der Cannstatter in die B-Gruppe der ersten Bundesliga geht es dieses Mal um Punkte. „Esslingen als zuletzt Viertplatzierten schätze ich so stark wie in der vergangenen Saison ein, deshalb sind sie leicht favorisiert“, sagt der SVC-Erfolgscoach Djordje Milojkovic.