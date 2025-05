Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt: Noch eine Stufe bis zum Oberhaus

1 Tobias Scherrieble (rechts) und der SV Cannstatt führen im Finale mit 1:0 und benötigen noch einen Sieg zum Aufstieg. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Wasserballer des SV Cannstatt gewinnen Spiel eins des Play-off-Finals der Bundesliga, Gruppe B, gegen den SV Krefeld 1972 mit 10:9.











Nach dem Abpfiff bedankten sich die Spieler des SV Cannstatt bei ihren Fans, um sich gleich danach für ein Foto in Position zu bringen, lauthals in die Kamera zu brüllen und die Fäuste in die Höhe zu recken. Nein, der 10:9-Sieg (4:4,3:2,3:2,0:1) am Samstag im heimischen Sportbad Neckarpark über den SV Krefeld 1972 bedeutete nicht den entscheidenden Sprung in die A-Gruppe der Bundesliga. Vielmehr haben sich die Gastgeber im Play-off-Finale der Gruppe B eine gute Ausgangslage für die entscheidenden Spiele an diesem Samstag und möglicherweise Sonntag in Krefeld geschaffen. In der Best-of-Three-Serie benötigen sie damit noch einen Erfolg, um wieder erstklassig zu sein. Letztmals war dies in der Spielzeit 2015/16 der Fall.