Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt: Niederlage gegen Krefeld – plündern die Cannstatter jetzt beim SV Ludwigsburg?

1 Marko Zemun vom SV Cannstatt erzielte zwei Tore gegen den SV Krefeld. Foto: Günter Bergmann

Gegen den SV Krefeld verliert der Tabellenvierte denkbar knapp. Derweil befasst man sich mit Spielern des aufgelösten Ludwigsburger Bundesliga-Teams.











Der sofortige Rückzug des Wasserball-Bundesligisten SV Ludwigsburg aus finanziellen Gründen hat in der Szene für Furore gesorgt. Bei den Spielern des A-Gruppen-Teams löste er einige Zukunftsgedanken und -sorgen aus. Und was hat das Ganze mit dem B-Gruppen-Vertreter SV Cannstatt zu tun, der sich mit den Ludwigsburgern die Spiel- und Trainingsstätte Sportbad Neckarpark teilte? Bedienen sich die Cannstatter jetzt beim direkten Nachbarn? Wie es aktuell aussieht, bislang nicht. Denn im ersten Spiel des Jahres zu Hause gegen den bisherigen Tabellennachbarn Krefelder SV stand kein Ex-Spieler der Ludwigsburger im Aufgebot des Ligavierten. Die Partie am Samstagabend ging mit 8:9 verloren, die Gäste aus Nordrhein-Westfalen übernahmen damit die Tabellenspitze.