Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt: Neue Konkurrenz für altbewährten Keeper

1 SVC-Torhüter Florian Pirzer wurde gegen den SV Würzburg 05 erneut zum Spieler des Spiels ernannt. Foto: Archiv Günter Bergmann

Beim 10:8-Sieg in Würzburg glänzt einmal mehr der erfahrene Cannstatter Torhüter Florian Pirzer. Ab sofort hat er einen weiteren Mitbewerber für den Platz zwischen den Pfosten denn der Bundesligist hat einen Nationalspieler verpflichtet.











Link kopiert



Blitzschnell schoss Florian Pirzers rechte Hand aus dem Wasser, mit der der Torhüter des SV Cannstatt den Ball noch über das Tor lenken konnte. Pirzer verhinderte damit kurz vor Schluss den Ausgleich für den SV Würzburg. Kurz darauf erhöhte Tobias Scherrieble per Strafwurf den Cannstatter Vorsprung auf zwei Tore. Niclas Tick machte dann den Sack für den Wasserball-Bundesligisten zu. „Es war ein schwereres Spiel, als ich erwartet habe“, sagt der Trainer des SV Cannstatt Drodje Milojkovic über den 10:8-Auswärtssieg in Würzburg am Samstagabend.