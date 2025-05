Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt: Jung, talentiert, torgefährlich – und bald im Finale?

1 Tobias Scherrieble hat für den SV Cannstatt in dieser Bundesliga-Saison insgesamt bereits 34 Tore erzielt. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Tobias Scherrieble ist mit seinen 17 Jahren bereits Leistungsträger bei den Wasserballern des SV Cannstatt. Nun kämpft der Linksaußen mit seinem Team gegen Bayer Uerdingen um den Einzug ins Play-off-Finale der Bundesliga B.











Tobias Scherrieble ist schnell durchgestartet. Erst vor rund acht Jahren hat der heute 17-Jährige mit dem Wasserballspielen angefangen. Mittlerweile ist er in seiner zweiten Saison Stammspieler beim Bundesligisten SV Cannstatt und U-18-Nationalspieler. An diesem Wochenende kämpft er mit seinem Team gegen Bayer Uerdingen um den Einzug in das Play-off-Finale der Gruppe B. Am Samstag (17.30 Uhr) ist ein Sieg notwendig, um ein entscheidendes drittes Spiel zu erzwingen. Dieses fände tags darauf (12 Uhr) ebenfalls im Esslinger Neckarinsel-Freibad statt. Die eigentliche Cannstatter Heimstätte, das Sportbad Neckarpark, ist anderweitig belegt. Die erste Begegnung haben Scherrieble und seine Mitstreiter in Krefeld mit 10:12 verloren.