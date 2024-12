Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt: Die rasante Entwicklung des Urgesteins

1 Auf Philipp Hartmanns Ansagen hören die Spieler des SV Cannstatt. Foto: Günter Bergmann

Der erst 19-jährige Philipp Hartmann ist beim Wasserball-Bundesligisten SV Cannstatt durch harte Arbeit zum Führungsspieler gereift. Auch beim jüngsten Sieg zuhause gegen München war auf ihn Verlass.











Link kopiert



Es war noch deutlicher als im Sommer beim Aufstiegsturnier zur ersten Wasserball-Bundesliga (Gruppe B) in Hamburg: Damals gewannen die Wasserballer des SV Cannstatt gegen die SG Stadtwerke München mit 13:9 – dennoch schnappten sich auch die Bayern noch das Erstliga-Ticket. Bei der Neuauflage der Partie am Samstagabend im heimischen Sportbad Neckarpark führten die Werfer von der Mombach-Quelle von Anfang an und fischten letztlich einen souveränen 11:6 (2:0, 0:1, 4:1, 5:4)-Erfolg aus dem Wasser.