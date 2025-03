Wasserball – Bundesliga: SV Cannstat: „Die Truppe hat das Niveau für die höchste Liga“

1 Djordje Milojkovic, Trainer der Cannstatter Wasserballer, gibt Abweisungen. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Djordje Milojkovic, Wasserball-Bundesliga-Trainer des SV Cannstatt, spricht im Interview über den Play-off-Start und die Perspektiven.











Link kopiert



Diverse Jugendmannschaften des SV Cannstatt hat Djordje Milojkovic bereits erfolgreich trainiert. Aktuell ist er noch für die U 18 und vor allem für die Bundesliga-Männer verantwortlich. Letztere starten am Samstag mit der Partie bei der SG Stadtwerke München in die Play-offs. „Ich bin mega stolz, dass es uns in den vergangenen Jahren gelungen ist, so viele Jugendspieler an die erste Mannschaft heranzuführen“, sagt der 31-jährige Coach im Interview.