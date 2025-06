Wasserball-Bundesliga: Der „Opa“ ist der Ligabeste

1 Florian Pirzer hat eine ganz starke Saison gespielt und ist mit dem SV Cannstatt in die höchste deutsche Liga aufgestiegen. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Torhüter Florian Pirzer vom Meister SV Cannstatt ist der Spieler des Jahres in der Bundesliga-B-Gruppe. Der 43-Jährige ist nicht nur wegen seiner sportlichen Erfahrung wichtig.











Stein für Stein hat Florian Pirzer geduldig zusammengebaut, bis er fertig war, der Lego-Bausatz des Star Wars X-Wing Starfighter für Erwachsene. Neben weiteren Bauwerken steht dieser nun in seinem Wohnzimmer. Pirzer selbst war auch ein Baustein – und zwar ein wichtiger für die Wasserballer des SV Cannstatt auf dem Weg zum Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Der 43-jährige Torhüter hat bei seinen zehn Saisoneinsätzen sein Gehäuse so gut wie vernagelt und wurde siebenmal zum Spieler des Tages gewählt. Mehr noch. Siebenmal bedeuten Liga-Höchstwert, dementsprechend ist Pirzer nun vom Verband zum Spieler des Jahres in der B-Gruppe der Bundesliga ernannt worden.