Wenn aus einem der Stuttgarter Trinkbrunnen kein Wasser fließt, dann läuft dort gerade eine Prüfung, weil die Kontrolleure mit der Qualität nicht einverstanden sind. Solange wird der Brunnen abgeschaltet und ein Hinweis platziert, der die Bürger darüber informiert, dass eine mikrobiologisch Untersuchung des Wassers erfolgt. Sie erfahren auch: „ Nach unauffälligem Befund erfolgt Freigabe.“

Damit wissen die Bürger allerdings noch nicht, was die Ursache ist. Deshalb die Nachfrage bei Klaus Hofmann vom Tiefbauamt: Was ist da los? Zumal einem an den Trinkbrunnen in der Stadt immer wieder solche Schilder begegnen, zuletzt am Töpferplatz am Rathaus oder am Pariser Platz im Europaviertel.

Lesen Sie auch

Es gilt eine verschärfte Trinkwasserrichtlinie

Klaus Hofmann kann die Bürgerinnen und Bürger beruhigen: Mit der Wasserqualität sei grundsätzlich alles in Ordnung. Die 107 Trinkbrunnen im Stadtgebiet – der 107. wurde soeben am Schützenplatz in Stuttgart-Mitte in Betrieb genommen – lieferten das, was sie versprechen: Trinkwasser. Sie sind an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Relativ neu ist, dass die Trinkbrunnen fortlaufend in kurzen Intervallen kontrolliert werden, wie Hofmann erläutert. Das hat mit der 2021 verschärften europäischen Trinkwasserrichtline zu tun. Zu Beginn der Brunnensaison im Frühjahr würden die Anlagen durch die Wasser Netze GmbH „beprobt“. Sind sie keimfrei, kann das Wasser fließen. In der Folge kontrolliert eine von der Stadt beauftragte Fremdfirma einmal wöchentlich sämtliche 107 Trinkbrunnen. Stimmen irgendwo die Werte nicht, wird das Wasser abgestellt, und eine Probe ans Landesgesundheitsamtes geschickt. Die Prüfung dauert in der Regel fünf Werktage.

Die Trinkbrunnen 108 und 109 sollen in diesem Jahr noch fließen

Die Ursache für Verschmutzung hat nach den Erfahrungen des Tiefbauamtes wiederum viel mit den Bürgern zu tun. Etwa weil Kaugummis in die Auslassdüsen gesteckt werden und das Wasser dadurch mit Keimen verunreinigt wird. Hofmann beobachtet häufige und sehr starken Verschmutzungen nicht nur der Trinkbrunnen, sondern auch der Wasserspiele, in denen häufig Verpackungsmüll lande. Brunnenverkleber und Brunnenverschmutzer gibt’s in der Stadt demnach viele. „Es wäre wünschenswert, dass die Bürger sorgsamer mit den Brunnen umgehen“, sagt Hofmann.

Bei der Gelegenheit erwähnt er, dass in diesem Jahr weitere Trinkbrunnen in Stuttgart aufgestellt werden – die Nummer 108 am Reitlesbergplatz im Osten und die Nummer 109 am Kelterplatz in Zuffenhausen. Dabei handle es sich um die von der Stadt entwickelten „Standardbrunnen“.