Wasser, Frühstück und mehr: Ozapft is - und am nächsten Tag? Die besten Tipps gegen Wiesn-Kater

Ganz ohne Kater kommt kaum jemand durch die Wiesn-Zeit. Aber mit den richtigen Tricks lässt sich das Schlimmste abmildern. Und das Schönste daran: Schon ein paar Stunden später schmeckt die nächste Maß wieder wie ein Stück Himmel.
Zwei Maß Bier, der ein oder andere Schnaps und vielleicht noch ein paar Fahrgeschäfte: Ein Wiesn-Besuch macht Spaß, fordert den Körper aber auch heraus. Spätestens am nächsten Morgen macht sich das bemerkbar: Kopfschmerzen, trockener Mund, Übelkeit - der klassische Kater. Doch keine Sorge: Mit den richtigen Tricks lässt sich das Schlimmste verhindern oder zumindest abmildern.