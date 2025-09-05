Wasser auf den Fildern: Eine Panzertür schützt das höchste Gut

Der Wasserhochbehälter in Filderstadt-Harthausen versorgt Tausende Menschen mit Wasser. In diesem Sommer wurde besonders viel verbraucht. Was bedeutet das langfristig?
Der Sicherheitsschlüssel am Schlüsselbund von Wolfgang Schimpf sticht allein durch seine Größe deutlich hervor. Mit ihm öffnet er langsam eine schwere Panzertür, dahinter befindet sich ein leerer, gefliester Raum. Doch nicht das, was sich in dem Raum befinden könnte, wird durch die massive Tür geschützt, sondern das, was sich hinter der großen Fensterfront des Raums befindet: Wasser. Ein riesiges Becken mit türkisfarbenem Boden befindet sich hier, 6000 Kubikmeter Trinkwasser fasst es. Eine zweite Wasserkammer, die nicht zu sehen ist, enthält weitere 3000 Kubikmeter.