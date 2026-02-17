Washington: US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson im Alter von 84 Jahren gestorben

Kritik, weil sie mit Frau tanzen wird Vanessa Borck: Hassnachrichten vor "Let's Dance" verletzen sie

"Let's Dance" ist noch gar nicht gestartet, da gibt es schon jede Menge Aufregung. Denn Kandidatin Vanessa Borck wird mit einer Frau über das Parkett wirbeln, weshalb es schon Hassnachrichten gab. Die lassen die sonst so selbstbewusste Influencerin alles andere als kalt.