Biden bezeichnet Putin als „son of a bitch“

1 In Russland traf US-Präsident Bidens Äußerung über Putin auf scharfe Kritik. Foto: dpa/Jacquelyn Martin

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kalifornien beleidigt.











US-Präsident Joe Biden hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Kalifornien einen harschen Seitenhieb gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlaubt. Bei einer Rede in San Francisco an der Westküste bezeichnete Biden den Kremlchef am Mittwochabend (Ortszeit) laut mit ihm reisender Pressevertreter als einen „verrückten SOB“.