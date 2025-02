Washington: Benefizevent mit Eiskunstlauf-Stars nach Flugzeugunglück

1 Die Weltmeister Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow aus Russland haben für das Konzert zugesag. Foto: dpa/Dave Buston

Beim Flugzeugunglück von Washington in der vergangenen Woche sterben auch Eiskunstläufer sowie deren Betreuer und Familienangehörige. Im März soll es eine Benefizveranstaltung geben.











Link kopiert



Nach dem verheerenden Flugzeugunglück in der US-Hauptstadt Washington sollen bei einer Benefizveranstaltung mit aktuellen und ehemaligen Stars der Eiskunstlauf-Szene Spenden gesammelt werden. Das Event findet am 2. März in der Capital One Arena in der Innenstadt von Washington statt, wie der US-Eiskunstlaufverband mitteilte.