Wasenhits 2024: Wer tritt das Erbe von „Layla“ auf dem Cannstatter Volksfest an?

Der US-Sänger Neil Diamond hat das Lied „Sweet Caroline“ 1969 geschrieben – damals waren die meisten Wasenbesucher, die Abend für Abend dazu aus voller Kehle „So good so good“ brüllen, noch gar nicht auf der Welt. Den wohl wichtigsten Hit seiner Karriere hat der heute 83-Jährige einem süßen Reitermädchen gewidmet, das er auf der Titelseite einer Zeitschrift sah – es war Caroline Kennedy, die Tochter des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy.

Keine Chance für „Bauch, Beine, Po“

„Sweet Caroline“ mit dem Kennedy-Bezug gehört in einer musikalisch aufgepeppten Version seit Jahren zu den Nummern, die in jedem Zelt des Volksfestes funktionieren, bei allen Generationen. Doch an „Layla“, den absoluten Wasenknaller der vergangenen beide Jahren, kommt selbst die süße Reiterin nicht heran. Ein Song eignet sich fürs Bierzelt, wenn er einprägsam ist, über einem melodischen Refrain verfügt, der zum Grölen animiert, auch wenn der Alkohol bereits wirkt.

Der Sommerhit „Bauch, Beine, Po“ von Shirin David, klarer Spitzenreiter bei den deutschen Charts 2024, hat angesichts des schnellen Rappertextes keine Chance, in einem Wasenzelt zu zünden, sagen alle Bandleader und Sänger des Cannstatter Volksfestes, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben uns bei ihnen nach den Titeln erkundigt, die in diesem Jahr am besten funktionieren. Und siehe da: Wie in München gibt es auch in Bad Cannstatt diesmal keinen eindeutigen Hit, der alles überragt.

Der singende „Herzbube“ im Zelt von Sonja Merz beobachtet, wie alte Schlagerhits in neuer Version sehr gut bei jungen Leuten ankommen. „Bei Skandal im Sperrbezirk sind die alle „unwahrscheinlich textsicher“ – wie bei „Major Tom“, dem Hit der Fußball-EM, der es auch auf dem Wasen in die Hot-Rotation geschafft hat.

Klaus Kächele (mit Hut) mit seiner Partyband Die Grafenberger. Foto: Wasenwirt

Spitzenreiter im Wasenwirt-Zelt ist „Bella Napoli“

Seit 40 Jahren ist er im Dienst der guten Laune: Klaus Kächele hat 1984 die Partyband Die Grafenberger gegründet, die seit 30 Jahren beim Volksfest spielt. Und obendrein ist er in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Bei diesem Mann geht’s in dieser Saison also ziemlich rund – so viel Rundes gibt’s zu feiern.

Was sind seine Top 5 in diesem Jahr? Bei welchem Lied fahren die Leute am meisten ab? „Eine zweite Layla gibt’s nicht“, sagt er und nennt folgende Platzierungen:

Platz: „Bella Napoli“. Platz: „Sweet Caroline“ Platz: „Nargotic“ Platz: „Espresso & Tschianti“ Platz: „Ohne dich schlaf ich heut’ Nacht nicht ein“

Auch bei Hofnarr Luigi steht „Sweet Caroline“ in den Top Five. Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Auf Platz eins bei Luigi steht „Pyrotechnik“

Graziano D’Arcangelo, bekannt als Hofnarr Luigi, gehört zum Grandl-Zelt (künftig zum Benz-Zelt) wie die Fruchtsäule zum Volksfest – seit über 25 Jahren. Auf die alte Frage, warum Italiener wie er so klein sind, antwortet er am liebsten: „Weil der Papa gesagt hat, wenn du groß bist, musst du schaffen gehen.“ Jeden Abend auf der Zeltbühne singen – das ist für ihn keine Arbeit, das ist das, was er liebte.

Luigi ist selbst überrascht, was bei ihm in diesem Jahr auf Platz eins steht. Seine Top 5:

Platz: „Pyrotechnik ist kein Verbrechen“ – der schräge Song der Balkonultras, der bei der EM vor wenigen Wochen groß heraus gekommen ist. Platz: „Links, rechts“ – der Hüpfsong der Holländer bei der EM Platz: „Sweet Caroline“ Platz: „Espresso & Tschianti“ Platz: „Bunga Bunga Bungalow“

Ballermann-Star DJ Robin tritt in diesem Jahr fünfmal auf dem Wasen auf. Foto: Andreas Rosar

DJ Robin, dem es vergönnt war, mit „Layla“ nicht nur einen deutschlandweiten Sommerhit zu landen, sondern auch den Wasenhit, tritt aus alter Verbundenheit in diesem Jahr fünfmal beim Wasenwirt auf. Wie immer ist das Zelt gestopft voll, wenn er loslegt. Seine Top 5 vom Volksfest 2024:

Platz: „Layla“ Platz: „Bumsbar“ Platz: „Sara Per Che Tiamo“ Platz: „Sweet Caroline“ Platz: „Disco Pogo“

Auch wenn alle Befragten sagen, einen absoluten Wasenhit gibt es 2024 nicht – wie dies bei der Suche nach dem Wiesnhit aus München ebenfalls gemeldet wird –, so gibt es am Neckar doch einen Song, der die meisten Mehrfachnennungen aufweist: „Sweet Caroline“ – und alle: „Oh oh oh“. Und weiter: „Good times never seemed so good.“ Jetzt alle: „So good, so good.“