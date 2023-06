1 Die fehlenden Bierzelte haben die Stimmung und das Publikum auf dem Wasen verändert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Schlusstag ziehen Schausteller und Besucher eine positive Wasenbilanz und heben die entspannte Atmosphäre ohne das trinkfreudige Bierzeltpublikum hervor. Die Sexismusvorwürfe um freizügige Budenbilder halten die Besucher für übertrieben.









Am Finalsonntag des 174. Stuttgarter Frühlingsfestes ist zur Mittagszeit gut durchzukommen – auch mit Kinderwagen. Und das zählt an diesem Tag, an dem es viele Familien mit Kind und Kegel auf den Wasen zieht. Jetzt lässt sich Lilly (5) von ihrem Papa unbedrängt einen gerade gekauften Blumenkranz aufsetzen, während sich in der VfB-Lounge Fans mit einem kühlen Hellen Mut fürs Bayern-Spiel machen. Ein älterer Herr ersteht einen elastischen Gürtel: „Vielleicht muss man den ja bald ein bisschen enger ziehen in diesen Zeiten!“