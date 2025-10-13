Wasen-Voting: Hier können Sie für das schönste Outfit beim Volksfest abstimmen

Hier können Sie für das schönste Outfit beim Volksfest abstimmen

1 Drei unserer insgesamt 17 Teilnehmer beim Outfit des Tages. Foto: Erdem Gökalp (2), Theresa Schäfer

17 Tage Feierei – und 17 Tage lang haben wir beim Cannstatter Volksfest das schönste Wasen-Outfit ausgewählt. Jetzt sind Sie an der Reihe – und können den Gesamtsieger küren.











Für viele Menschen in und um Stuttgart und weit darüber hinaus endete am Sonntag die schönste Zeit des Jahres – nämlich das Cannstatter Volksfest. Zum 178. Mal wurde auf dem Wasen gefeiert, und trotzdem wirkt das Fest frisch und modern. Das gilt auch für die Klamotten der Besucherinnen und Besucher. Galt Tracht einst als altbacken, sind Dirndl und Lederhose seit einigen Jahren voll en vogue. Und der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt: Dirndl und Lederhose gehören dazu, klar, aber auch Schürze, Schärpe, Janker oder Weste werden immer beliebter, und zwar in allen Farben und Formen.