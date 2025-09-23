Wasen-Besuch - was am Morgen danach wirklich hilft

Nach einem langen Abend im Bierzelt meldet sich am Morgen danach meist der Kater. Doch keine Sorge: Mit dem richtigen Frühstück lässt sich der Brummschädel zähmen und vielleicht sogar der nächste Wasen- oder Wiesn-Besuch retten.
Stundenlanges Anstoßen, Tanzen auf den Bänken und eine Maß nach der anderen: Ein Wasen- oder Wiesn-Besuch geht selten spurlos an einem vorbei. Spätestens am nächsten Morgen sitzt man mit trockenem Mund, pochendem Kopf und der leisen Frage "Warum eigentlich die letzte Maß?" am Küchentisch. Aber kein Grund zur Panik: Das richtige Frühstück kann einen schnell wieder aufpäppeln.