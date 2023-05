Jeans, Bettwäsche und Co.: Wie oft müssen sie in die Wäsche?

Waschmaschinen fressen viel Energie und Wasser, doch das Gerät ist aus Hygienegründen unumgänglich. Aber müssen Bettwäsche, Jeans und Co. wirklich so oft gewaschen werden, wie man denkt?









Rund 60 bis 100 Liter verbraucht eine Waschmaschine pro Waschgang. Gerade in Zeiten der Energiekrise sollte man sich da wohl eher zwei Mal überlegen, ob ein Kleidungsstück nicht noch ein zweites Mal getragen werden kann, bevor es in der Dreckwäsche landet. Dafür dürften andere Textilien aus Hygienegründen wahrscheinlich etwas öfter in der Waschmaschine landen. Bettwäsche, Jeans, BHs und mehr: Wie oft müssen diese Teile wirklich in die Wäsche?