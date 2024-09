Waschmaschine reinigen bei 90 Grad – So geht‘s

1 Der einfachste Weg, die Waschmaschine zu reinigen, ist der 90-Grad-Waschgang. Wie man vorgehen sollte, erfahren Sie hier. Foto: Krasula / Shutterstock.com

Waschmaschinen sollten regelmäßig gereinigt werden, damit schlechte Gerüche und Kalkablagerungen vermieden werden. Der einfachste Weg ist der 90-Grad-Gang.











Link kopiert



Waschmaschinen müssen regelmäßig gereinigt werden. So werden die Geräte vor schlechten Gerüchen und Kalkablagerungen geschützt. In der Regel reichen hier wenige Handgriffe sowie ein 90-Grad-Waschgang. So geht man vor: