1 Energieeffizienzlabels zeigen an, wie sparsam ein Gerät ist. Was bedeutet das für die Gesamtkosten? (Symbolbild) Foto: EU//Kommission

Sparsame Haushaltsgeräte sind in der Anschaffung oft teuer. Doch lohnt sich der höhere Kaufpreis, weil sie eine bessere Energieeffizienzklasse haben und auf lange Sicht weniger Strom verbrauchen? Daten zu Tausenden Produkten geben die Antwort – sie fällt nicht bei allen Gerätetypen gleich aus.











Link kopiert



Vor dem Kauf eines Kühlschranks oder einer Waschmaschine recherchieren viele Menschen: Was kann das Gerät, wie teuer ist es? Auch das rote, gelbe oder grüne Energieeffizienzlabel sticht ins Auge. Es zeigt an, wie viel Strom ein Gerät verbraucht. Was es nicht zeigt: ob ein sparsames Gerät über die Lebensdauer günstiger ist als der billige Stromfresser.