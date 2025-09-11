Waschbären in den Städten: Stadtjäger am Gängelband der Bürokratie

Invasive Arten sind nicht nur lästig, sondern sie gefährden auch Menschen und Ökosysteme. Stadtjäger, die gegen Waschbären vorgehen, werden aber ausgebremst.
Wir brauchen dringend eine andere Gesetzgebung“, sagt Ulrich Pfeffer, der Bundesvorsitzende des im vergangenen Jahr gegründeten „Verbands für urbanes Wildtiermanagement“ (VFUW), klipp und klar. In ihm haben sich Stadtjäger aus der gesamten Bundesrepublik, hauptsächlich aber aus Baden-Württemberg, zusammengeschlossen. Die Interessenvertretung will über ihre Arbeit, aber auch über die Gefahren, die von zugewanderten Tierarten ausgehen, aufklären. Der Gingener ist zugelassener Stadtjäger in 18 Kreisgemeinden und wird täglich von verzweifelten Menschen angerufen, die nicht mehr wissen, wie sie der Waschbärenplage Herr werden sollen.