Sie verwüsten Häuser, wühlen in Mülltonnen und schleppen Ungeziefer ins Haus: Waschbären sind auch im Kreis Böblingen auf dem Vormarsch. Was ein Experte dazu sagt.
Dunkle Knopfaugen, eine schwarze Zorro-Maske, struppiges, graues Fell – viele Menschen empfinden Waschbären als außergewöhnlich putzige Zeitgenossen. Aber sie sind auch sehr intelligent, extrem geschickt im Knacken von Schlössern und gefräßig. Deshalb stellen die Tiere in vielen Städten Deutschlands ein immer größer werdendes Problem dar. Auch im Kreis Böblingen tauchen die Kleinbären zunehmend auf. Grund genug für die Kreisjägervereinigung Böblingen (KJV BB), sich bei ihrer Jahreshauptversammlung in Bondorf mit den Vierbeinern zu beschäftigen.