Wenn der Waschbär zum nervigen Garten-Gast wird

Waschbären sind nicht mehr nur in der Natur unterwegs. Wie sich die Tiere in Deutschland entwickelt haben und warum Experten nicht auf die Jagd setzen.
Der 384 Meter hohe Lemberg ist ein Berg zwischen den Stuttgarter Stadtbezirken Weilimdorf und Feuerbach. Die Gegend besteht geologisch aus Schilfsandstein und Mergel, idealer Boden für Gärten. Und in solchen grünen Oasen inmitten pulsierender Städte wie Stuttgart fühlen sich putzigen, sehr anpassungsfähigen Wesen mit geringelten Schwanzpudelwohl: Waschbären.