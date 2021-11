1 Hier erfahren Sie, welche Einzelhandels-Geschäfte neben Supermärkten noch zur Corona-Grundversorgung zählen und in der Alarmstufe keine 3G-Regel haben. Foto: Drazen Zigic / Shutterstock.com

Ab morgen wird in Baden-Württemberg sehr wahrscheinlich die Alarmstufe in Kraft treten. Für den Einzelhandel bedeutet das die 3G-Regel. Ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung. Welche dazu zählen, erfahren Sie hier.















Mit der steigenden Zahl der durch COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten steigt auch die Stufe des dreistufigen Warnsystems(1) im Land, welche mehr Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte in den Bereichen des öffentlichen Lebens mit sich bringt. Sind an zwei Werktagen hintereinander mindestens 390 Intensivbetten in Baden-Württemberg belegt, tritt die dritte Stufe, die sogenannte Alarmstufe, in Kraft. Die meisten öffentlichen Bereiche sind dann nur noch mit der 2G-Regel zugänglich (geimpft oder genesen). Es ist davon auszugehen, dass das ab morgen der Fall sein wird(2,3). Aber was bedeutet dies für den Einzelhandel?

Anders als in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens bleiben die Maßnahmen im Einzelhandel vergleichsweise locker, denn statt einer 2G-Regel gilt in Einzelhandelsgeschäften "nur" die 3G-Regel. Wer also ungeimpft ist, muss einen negativen Schnell-Test (max. 24 Stunden alt) oder PCR-Test (max. 48 Stunden alt) vorzeigen, um Zutritt zu bekommen, was allerdings mit einem deutlich höheren Zeitaufwand verbunden ist. Ausgenommen sind dabei Geschäfte der Grundversorgung.

In den Geschäften, die der Grundversorgung dienen, gibt es neben einer Maskenpflicht (min. medizinische Maske) sowie den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln keine Testpflicht für den Zutritt. Zum Einzelhandel, welcher der Grundversorgung angehört(4), zählen in Baden-Württemberg folgende Geschäfte:

Apotheken

Ausgabestellen der Tafeln

Babyfachmärkte

Bäckereien

Banken und Sparkassen

Baumärkte

Baumschulen

Blumenfachgeschäfte

Drogerien

Futtermittelmärkte

Gartenmärkte

Gärtnereien

Getränkemärkte

Großhandel

Hofläden

Hörakustiker

Konditoreien

Lebensmittelhandel (Supermärkte) einschließlich Direktvermarktung (Hofläden)

Metzgereien

Mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse

Optiker

Orthopädieschuhtechniker

Poststellen und Paketdienste

Reformhäuser

Raiffeisenmärkte

Reise- und Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr

Reinigungen

Sanitätshäuser

Stellen des Zeitschriften- und Zeitungsverkehrs

Supermärkte

Tankstellen

Tierbedarfsmärkte

Waschsalons

Wochenmärkte

Von der 3G-Regelung sind außerdem Kinder bis einschließlich 7 Jahren ausgenommen, die noch nicht eingeschult worden sind. Ebenfalls ausgenommen sind Schüler*innen im Allgemeinen, da Testungen an den Schulen erfolgen.

Die aktuelle Intensivbettenbelegung in Baden-Württemberg finden Sie hier. Die aktuelle Hospitalisierungsrate finden Sie hier.

