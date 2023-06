Was wird aus dem Haus Breitling in Stuttgart?

1 Wer zieht ins Gebäude des ehemaligen Herrenausstatters Breitling? Foto: Lg/Leif Piechowski

Schon am Freitag soll über die Anmietung des Breitling-Gebäudes beraten werden. Ein Investitionszuschuss von 9,5 Millionen Euro steht im Raum. Manchem Stadtrat geht das aber viel zu schnell.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Nun soll doch alles ganz schnell gehen: Schon am kommenden Freitag wird der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats über einen Investitionszuschuss der Stadt an die Stuttgart Marketing GmbH für ein Haus des Tourismus im ehemaligen Modehaus Breitling am Marktplatz beraten. Die eigentlich vorgeschaltete Information und Diskussion über das Vorhaben im Bezirksbeirat Mitte soll offenbar ebenso ignoriert werden wie die Fragen und Anregungen, die von mehreren Stadträten jüngst gegenüber unserer Zeitung geäußert wurden. Das löst nun heftigen Unmut aus.