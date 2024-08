Was verkündet sie in London?: Taylor Swift im brandneuen Midnights-Bodysuit

Was verkündet sie in London?

1 Taylor Swift präsentierte in London einen neuen Bodysuit. Foto: getty/TAS2024 / Getty Images

Taylor Swift versetzte ihre Fans in helle Aufregung, als sie am Freitag während der zweiten Show im Wembley-Stadion einen schillernden neuen Bodysuit präsentierte. Steht etwa eine Ankündigung bevor?











US-Popstar Taylor Swift (34) präsentierte sich am Freitagabend im "Midnights"-Teil ihres zweiten Konzertauftritts im Londoner Wembley-Stadion in einem neuen funkelnden Bodysuit. Damit versetzte die beliebte Sängerin ihre Fans in helle Aufregung, denn mit diesem Outfit könnte sie eine bevorstehende Ankündigung angedeutet haben.