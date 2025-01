Alice Weidel tritt als Spitzenkandidatin für die AfD bei der Bundestagswahl an. Was verdient die ehemalige Unternehmensberaterin? Und wie hoch wird ihr Vermögen geschätzt?

Alice Weidel hat im Bundestagswahlkampf auf Angriff geschaltet. Die Kanzlerkandidatin und ihre Partei halten inzwischen nicht mehr mit ihrer rechten und rechtsradikalen Gesinnung hinter dem Berg. So hat die AfD beispielsweise die Forderung nach „Remigration“ ins Programm mit aufgenommen.

Während Weidel auf der politischen Bühne große Töne spuckt und es dabei mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt, ist wenig bis nichts zu ihrem Vermögen und ihren Einkünften bekannt. Während andere Politiker diese durchaus offenlegen, finden sich dazu auf der Seite abgeordnetenwatch.de keine Angaben. Zuletzt hatte die Knausrigkeit einiger Spitzenpolitiker wie Friedrich Merz und Christian Lindner für Aufsehen gesorgt.

Lesen Sie auch

Verdienst und Einkünfte von Alice Weidel

Bei Alice Weidel, die auch einen Wohnsitz in der Schweiz hat, können die Einkünfte nur geschätzt werden. Laut Focus beläuft sich das Vermögen der Spitzenpolitikerin auf 1,2 Millionen Euro. Einen großen Teil davon dürfte sie auch vor ihrer Karriere in der Politik als Unternehmensberaterin angehäuft haben – unter anderem bei beruflichen Stationen in China.

Was verdient Alice Weidel?

Für ihr Bundestagsmandat erhält die 45-Jährige wie alle anderen Mitglieder des deutschen Parlaments eine sogenannte Abgeordnetenentschädigung. Diese beträgt seit dem 1. Juli 2024 monatlich 11.227,20 Euro. „Die Abgeordneten erhalten keine jährlichen Sonderzahlungen. Ihre Abgeordnetenentschädigung ist einkommensteuerpflichtig“, heißt es.

Wie hoch sind die Nebeneinkünfte von Alice Weidel?

Obendrauf gibt es eine „Aufwandspauschale als Teil der so genannten Amtsausstattung“. Diese Pauschale wird jährlich zum 1. Januar an die Lebenshaltungskosten angepasst und liegt derzeit bei 5.349,58 Euro monatlich. Auch diese Summe bekommen alle Bundestagsmitglieder.

Für die 19. Legislaturperiode (2017 bis 2021) gab Weidel laut abgeordnetenwatch Nebeneinkünfte von mindestens 15.000 Euro an. Laut neuere Berichten werden die durchschnittlichen Nebeneinkünfte der AfD-Politiker im Bundestag sich durchschnittlich auf rund 135.000 Euro jährlich belaufen. Zudem ist davon auszugehen, dass Weidel für ihre Funktion als Fraktionsvorsitzende der AfD eine Zulage erhält. Aktuelle Zahlen gibt es dazu nicht. Laut Abgeordnetenwatch schüttete die Partei im Jahr 2019 rund 232.400 Euro für besondere Aufgaben aus. Davon dürfte auch Alice Weidel etwas abbekommen haben.

Was verdient Weidel als AfD-Vorsitzende?

Laut einer Aussage von MdB Stephan Brander erhalten die AfD-Vorsitzenden, diesen Posten hat Weidel inne, keine zusätzlichen Gehälter: „Wie sämtliche Bundesvorstandsmitglieder, so erhalten auch die beiden Bundessprecher für ihre ehrenamtliche Tätigkeit keine Zahlungen, weder Grundgehalt, noch Sonderzahlungen oder erfolgs- beziehungsweise ergebnisabhängige Boni für Wahlergebnisse“, heißt es in der Stellungnahme aus dem Jahr 2021. Ob das nach wie vor so ist, dazu hat sich die AfD seitdem nicht mehr geäußert.

Honorare für Weidel-Reden

Mit zunehmender Bekanntheit und Prominenz erhält Alice Weidel mitunter auch Anfragen als Speakerin – zwar nicht unbedingt in Deutschland, aber sehr wohl in der Schweiz, wo man der AfD neutraler gegenüber steht. Bei einem Weidel-Event im Herbst 2024 im Kongresszentrum Zürich sollen die 1300 Gäste aus Wirtschaftskreisen laut Neuer Zürcher Zeitung (NZZ) stolze 1200 Franken pro Person berappt haben – und klatschten zu Weidels Warnungen vor unkontrollierter Migration. Aus den Einnahmen in Höhe von insgesamt über 1,5 Millionen dürfte auch der eine oder andere Franken in Weidels Taschen gelandet sein.