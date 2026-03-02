Schon jetzt fehlen bundesweit Tausende Hausärzte. Eine Studie zeigt, was dem überlasteten System helfen könnte: Die Ärzte sollen ihre Arbeit auf weitere Schultern verteilen. Aber wie kommt das an?
Gütersloh - In Hausarztpraxen gibt es laut einer Studie großes Entlastungspotential durch mehr Aufgabenteilung mit dem Praxispersonal. Die Analyse der Bertelsmann-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass die Hausärzte fast zwei Drittel ihrer Zeit einsparen könnten, indem sie bestimmte Tätigkeiten auf qualifiziertes Fachpersonal übertragen.