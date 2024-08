Prinzipiell lieben Kinder die Sommertage, weil man hier viel unternehmen kann. Bei starker Hitze werden Unternehmungen jedoch schnell anstrengend. Auch auf die Gesundheit sollte geachtet werden. Damit keine Langeweile entsteht und Sie und Ihre Kinder die Hitze gut überstehen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten.

1. Sonnenschutz

An den Sonnenschutz sollte als erstes gedacht werden. Der Sonnenbrand kann durch Sonnencreme bzw. das regelmäßige Eincremen vermieden werden. Bei kleinen Kindern besteht zusätzlich ein höheres Risiko für Hitzschlag, da die Thermoregulation des Körpers erst mit der Pubertät voll ausgereift ist. Starkes, anhaltendes Schwitzen und intensive Anstrengungen sollten daher bei Hitze gemieden werden. Eine Sonnenbrille schützt zusätzlich vor Netzhautschäden.

2. Tagesplanung an Hitze anpassen

Vor allem Kleinkinder sind sehr hitzeempfindlich. Passen Sie bei starker Hitze daher Ihre Tagesplanung an und meiden Sie die Mittagshitze. Bei Temperaturen ab 30 bis 35 Grad wird der Aufenthalt im Freien für alle deutlich anstrengender. Vor allem Kleinkinder können solche hohen Temperaturen nicht einfach so wegstecken wie die Erwachsenen und sollten dann zumindest während der Mittagshitze lieber drinnen bleiben.

3. Richtige Kleidung

Die richtige Kleidung ist auch bei Kindern ein wichtiger Sonnenschutz. Luftige und helle Kleidung sowie eine Kopfbedeckung spielen dabei die wichtigste Rolle. Bei kleinen Kindern sollte die Kopfbedeckung auch die Ohren und den Nacken schützen.

4. Freibad

Das naheliegendste, was man mit Kindern an heißen Tagen tun kann, ist der Besuch im Freibad oder eines Badesees. Hier wartet eine ordentliche Abkühlung. Wichtig ist hier allerdings das regelmäßige Nachcremen mit Sonnencreme, da diese beim Badespaß weggewaschen wird.

5. Viel trinken

An heißen Tagen ist der Flüssigkeitsbedarf vor allem bei Kindern stark erhöht. Durst ist ein Mechanismus der Thermoregulation, welcher bei Kindern noch nicht voll ausgeprägt ist. Auch der Stoffwechsel produziert mehr Wärme, weshalb Kinder stärker auf die Fürsorge der betreuenden Personen angewiesen sind. Legen Sie daher regelmäßige Trinkpausen ein.

6. Wohnung kühl halten

Wärme macht träge und in manchen Wohnungen kann es an besonders heißen Tagen unerträglich werden. Achten Sie darauf, dass sich die Wohnung nicht unnötig aufheizt. Je nach Wohnung sind es oft einfache Dinge, welche die Temperatur in der Wohnung bereits einige Grade senken können. 14 Tipps und Tricks, um die Wohnung kühl zu halten, haben wir in diesem Ratgeber für Sie zusammengefasst.

7. Rasensprenger

Wer einen Garten hat, der kann Kindern mit dem Rasensprenger eine besonders einfache, aber spaßige Abkühlung bieten.

8. Stand-up-Paddling

Stand-up-Paddling ist sowohl für Kinder als auch Erwachsene eine interessante Beschäftigung. Die Natur lässt sich aus einer anderen Perspektive beobachten und es ist ein ordentliches Abkühlpotenzial geboten. Es sollte allerdings bedacht werden, dass der Sonnenschutz durch die reflektierende Wasseroberfläche noch wichtiger ist.

9. Hochseilgarten

Hochseilgärten sind für Kinder meist ein spannendes Abenteuer. In der Regel werden die Parcours in kühlen Wäldern aufgebaut, was an heißen Tagen deutlich angenehmer ist.

10. Leichtes Essen & frische Snacks

Hitze macht träge. Genauso auch schweres Essen. Frische Snacks und leichtes Essen strengen den Körper weniger an als deftige Mahlzeiten. Salate und Obst beugen dem Mittagstief vor und sorgen für eine zusätzliche Erfrischung. Wie wäre es also mit einer kalten Wassermelone oder einem selbstgemachten Slushy?

11. Ausflug in die Berge

Ein Ausflug in die Berge bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch angenehm kühle Temperaturen. Gerade an heißen Tagen sind die Höhenlagen eine willkommene Erfrischung. Kinder können hier die Natur entdecken, wandern oder in einem klaren Bergsee planschen. Achten Sie jedoch auch in den Bergen auf ausreichenden Sonnenschutz und passende Kleidung, da die Sonne in der Höhe intensiver ist.

12. Erlebnis- bzw. Freizeitpark

Ein Erlebnis- oder Freizeitpark ist immer ein Highlight für Kinder. Viele Parks bieten an heißen Tagen erfrischende Wasserspiele und Schattenbereiche an. Planen Sie den Besuch jedoch am besten für den frühen Morgen oder den späten Nachmittag, um die Mittagshitze zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, genug Wasser und leichte Snacks mitzunehmen, um den Tag unbeschwert genießen zu können.

13. Boulderhalle

Wenn es draußen zu heiß ist, ist die Boulderhalle eine perfekte Alternative. Hier können Kinder ihre Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen und sich dabei auspowern, ohne der prallen Sonne ausgesetzt zu sein. Die Hallen sind oft klimatisiert, was für zusätzliche Abkühlung sorgt. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder genügend Pausen machen und ausreichend trinken.

14. Museum

Ein Museumsbesuch ist eine lehrreiche und zugleich kühle Aktivität an heißen Tagen. Viele Museen bieten spezielle Programme oder Ausstellungen für Kinder an, die den Wissensdurst stillen und für Unterhaltung sorgen. Die klimatisierten Räume sind eine willkommene Abwechslung zur Hitze draußen. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um die Ausstellungen in Ruhe zu genießen.

15. Waldwanderung

Der Wald bietet an heißen Tagen eine natürliche Erfrischung. Die Bäume spenden Schatten und die Luft ist hier deutlich kühler. Eine Waldwanderung ist daher ideal, um der Hitze zu entfliehen. Kinder können hier Pflanzen und Tiere entdecken oder einfach die Ruhe genießen. Denken Sie jedoch daran, Insektenschutzmittel zu verwenden und genug Wasser mitzunehmen.

16. Regelmäßige Pausen

Regelmäßige Pausen sind bei Unternehmungen an heißen Tagen unerlässlich. Kinder neigen dazu, ihre Energie zu überschätzen und benötigen daher öfter Pausen als Erwachsene. Diese Pausen sollten an schattigen und kühlen Orten stattfinden, um Überhitzung zu vermeiden. Nutzen Sie die Pausen, um den Kindern Getränke und leichte Snacks anzubieten und den Sonnenschutz aufzufrischen.

17. Kühle Orte aufsuchen

An besonders heißen Tagen ist es sinnvoll, gezielt kühle Orte aufzusuchen. Das können klimatisierte Einkaufszentren, Bibliotheken oder auch öffentliche Schwimmbäder sein. Solche Orte bieten nicht nur eine Abkühlung, sondern auch oft Möglichkeiten zur Unterhaltung. Planen Sie den Aufenthalt so, dass Sie die heißesten Stunden des Tages in einer angenehmen Umgebung verbringen.

18. Nachtwanderung

Eine Nachtwanderung ist nicht nur eine spannende Abwechslung, sondern auch eine Möglichkeit, der Hitze zu entfliehen. Wenn die Temperaturen am Abend sinken, können Kinder die Natur bei Dunkelheit entdecken und erleben. Taschenlampen und Laternen sorgen für die nötige Beleuchtung und machen das Abenteuer noch aufregender. Diese Aktivität eignet sich besonders gut für ältere Kinder.

19. Sommerrodelbahn

Sommerrodelbahnen bieten eine rasante Abkühlung und sind ein großer Spaß für die ganze Familie. Die Fahrt durch den Fahrtwind sorgt für eine willkommene Erfrischung an heißen Tagen. Achten Sie jedoch auch hier auf ausreichenden Sonnenschutz, da die Rodelbahnen oft in der prallen Sonne liegen. Es ist ratsam, in den kühleren Morgenstunden zu rodeln.

20. Gartenpool

Ein eigener Gartenpool ist an heißen Tagen Gold wert. Kinder können hier nach Herzenslust planschen und sich abkühlen. Selbst kleinere Planschbecken bieten schon eine angenehme Erfrischung. Achten Sie darauf, dass der Pool im Schatten steht oder über eine Abdeckung verfügt, um das Wasser kühl zu halten. Auch hier ist der regelmäßige Sonnenschutz nicht zu vergessen.

21. In den Park gehen

Parks bieten an heißen Tagen nicht nur viel Platz zum Spielen, sondern oft auch schattige Bereiche unter Bäumen. Hier können Kinder toben, während Sie sich im Schatten entspannen. Viele Parks verfügen zudem über Wasserspielplätze oder kleine Seen, die für zusätzliche Abkühlung sorgen.

22. Schnitzeljagd

Eine Schnitzeljagd im Schatten des Waldes oder im eigenen Garten ist eine spannende Aktivität, die auch bei hohen Temperaturen Spaß macht. Verstecken Sie kleine Schätze und geben Sie den Kindern Rätsel oder Aufgaben, um diese zu finden. Diese Art von Bewegung an der frischen Luft sorgt für Abwechslung und hält die Kinder beschäftigt, ohne sie zu überanstrengen.

23. Brettspiele spielen

An besonders heißen Tagen, wenn der Aufenthalt im Freien unangenehm wird, bieten sich Brettspiele als ideale Indoor-Aktivität an. Sie fördern das Denkvermögen, machen Spaß und können problemlos in der kühlen Wohnung gespielt werden. Suchen Sie sich gemeinsam mit den Kindern Spiele aus, die ihrem Alter und ihren Interessen entsprechen, und verbringen Sie eine gemütliche Zeit zusammen.

24. Basteln

Basteln ist eine kreative und ruhige Beschäftigung, die sich besonders an heißen Tagen anbietet, wenn man drinnen bleiben möchte. Mit einfachen Materialien wie Papier, Schere und Klebstoff können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und eigene Kunstwerke erschaffen. Diese Aktivität fördert nicht nur die Kreativität, sondern lässt die Zeit im Handumdrehen vergehen.

25. Fahrradtour

Eine Fahrradtour kann auch an heißen Tagen eine tolle Aktivität sein, besonders wenn sie durch schattige Wälder oder entlang von Gewässern führt. Der Fahrtwind sorgt für Abkühlung, und die Kinder können die Natur aus einer neuen Perspektive erleben. Planen Sie regelmäßige Pausen ein, und achten Sie darauf, dass alle ausreichend trinken und Sonnencreme auftragen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.