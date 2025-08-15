Was steht im geheimen Tagebuch von Christina Block?

Christina Block soll die Entführung ihrer Kinder veranlasst haben. Tatsächlich gab es Ideen, bei denen ein Boot, ein Hubschrauber und eine Maskenbildnerin eine Rolle spielten.
Millionenerbin Christina Block und ihr Verteidiger Dr. Ingo Bott scheinen sich vor dem Hamburger Landgericht in Teufels Küche zu reiten. Vor der Entführung der Kinder von Christina Block (52) aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark hat die Unternehmerin mit Beratern und Sicherheitsfirmen offenbar verschiedene Möglichkeiten einer Rückholung erwogen. Das geht aus der aktuellen Verhandlung hervor. Die Freude an einer von Block und Delling offenbar erworbenen Mallorca-Immobilie dürfte vor diesem Hintergrund etwas getrübt sein.