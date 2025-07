Was steckt hinter dem Badeverbot am Ballermann?

5 Nach dem Vorfall auf Mallorca war von einem möglichen Angriff eines Blauhais die Rede. Einer auch im Mittelmeer vorkommenden Haiart, die jedoch in der Regel auf hoher See lebt und selten in Strandnähe gesichtet wird. Foto: Imago/Imagebroker

Eine ältere Urlauberin wird verletzt aus dem Wasser geholt, Rettungsschwimmer schlagen Alarm. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Zwischenfall an der bei Touristen so beliebten Playa de Palma?











Nach einem mutmaßlichen Hai-Angriff ist an der Playa de Palma auf Mallorca ein mehrstündiges Badeverbot verhängt worden. Eine 85 Jahre alte italienische Urlauberin hatte kurz vor Mittag beim Baden auf Höhe des Strandlokals „Balneario 06“ - in Deutschland als „Ballermann 6“ bekannt - eine üble Verletzung an der linken Wade erlitten, wie die Regionalzeitungen „Diario de Mallorca“ und „Última Hora“ sowie weitere Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel berichteten. Die Urlauberin wurde sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.