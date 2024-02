Was steckt dahinter?: Persönliche Gründe: Prinz William muss Termin kurzfristig absagen

1 Prinz William wird keine Lesung bei einer Gedenkfeier zu Ehren von Konstantin II. abhalten. Foto: imago/i Images

Prinz William hat kurzfristig einen wichtigen Termin abgesagt. Der Kensington Palast führt "persönliche Gründe" als Ursache für die Entscheidung an. Spielt die Gesundheit seiner Ehefrau Kate eine Rolle?











Was steckt wirklich hinter dieser Entscheidung? Laut britischen Medien musste Thronfolger Prinz William (41) kurzfristig einen Termin für eine Gedenkfeier zu Ehren des ehemaligen griechischen Königs Konstantin II. (1940-2023) auf Schloss Windsor absagen. Wie "The Guardian" und "The Mirror" unter Berufung auf ein Statement des Kensington Palastes übereinstimmend berichten, wurde als Grund lediglich "persönliche Angelegenheiten" angegeben. Was genau dahinter steht, ist nicht bekannt. Zudem hieß es von einer royalen Quelle, dass es Prinzessin Kate (42), die sich aktuell nach ihrer Bauchoperation erholt, weiterhin gut gehe.