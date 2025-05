Was soll ich noch machen?: Ex-Lets Dance-Promi Ann-Kathrin Bendixen spricht über Bodyshaming

Als Influencerin bekommt Ann-Kathrin Bendixen (25) seit langer Zeit unzählige Kommentare zu ihren Bildern und Beiträgen. Doch die 25-Jährige, die auch als "Affe auf Bike" bekannt ist, muss immer wieder fiese Bemerkungen lesen, in denen andere unter anderem ihren Körper beurteilen. Im Gespräch mit RTL erzählt Bendixen, wie sehr sie das Bodyshaming mitnimmt.

Einer breiteren Masse wurde Bendixen im vergangenen Jahr durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" bekannt. "'Iss mal ein bisschen mehr, Du Lauch.' Und dann scrolle ich ein bisschen weiter und ja, hier steht dann: 'Mädchen, du wirst ja immer weniger'", erzählt sie. "Es gibt einfach Menschen, die sich da so eine Scheiße rausnehmen."

"Ich schreibe da jetzt wirklich Müll unter ein Bild"

Bendixen kann die Motivation hinter solchen Kommentaren offenbar nicht verstehen. "Was gibt dir das? Als Mensch zu sagen: 'Ich schreibe da jetzt wirklich Müll unter ein Bild und verletze damit einen Menschen.'" Viele würden vergessen, dass hinter dem Bild oder Beitrag "ein echter Mensch steckt, mit echten Gefühlen. Und ja, mich nimmt das mit, wenn ich dort sehe, dass jemand schreibt: 'Oh, du hast ja keine 45 Kilogramm mehr.'" Lachend fragt sich Bendixen: "Ich esse den ganzen Tag. Was soll ich noch machen?" Für sie sei es nur wirklich wichtig, was ihre Eltern denken. Sie würde das Ganze "richtig ernst" nehmen, wenn ihre Mutter oder ihr Vater Bedenken äußern würden.

Schon während ihrer Zeit bei "Let's Dance" erhielt Bendixen viele furchtbare Kommentare. Im Gespräch mit dem Sender erzählte sie im April 2024 sichtlich mitgenommen: "Ich verstehe nicht, warum Menschen so böse Sachen schreiben. Ihr könnt ja super gerne kritisieren, [...] aber dieses auf Charakter gehen und dieses Runtermachen" treffe sie. Auch RTL bezog auf Instagram im Rahmen einer Folge der Sendung Stellung: "'Let's Dance' ist eine Unterhaltungssendung! Hier hat Hass keinen Platz. Ann-Kathrin, wir finden dich ganz großartig und wir sind stolz auf die Reise, die du bis hier hin bei uns gemacht hast."

Aktuell nimmt Bendixen an dem Format "Most Wanted - Wer entkommt?" teil, das auf der Streamingplattform Joyn zu sehen ist.