Leyla Heiter muss nach einer Fettabsaugung am Kinn einen Verband tragen, der sie im Alltag deutlich einschränkt. Auf Instagram verteidigt die Reality-Darstellerin zudem den Eingriff.

Leyla Heiter (29) hat sich einer Beauty-OP unterzogen. "Ich hatte eine Fettabsaugung am 'Doppelkinn' und dann wurde mit Eigenfett etwas das Kinn, die Jawline und die Marionettenfalte aufgefüllt", erklärt sie in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Jawline beschreibt die Kieferpartie, als Marionettenfalten werden Linien bezeichnet, die vom Mundwinkel bis zum Kinn verlaufen.

Reality-Star weist Kritik zurück In ihren Instagram-Storys zeigt sich der Reality-TV-Star mit einem weißen Verband, der um ihr Gesicht gebunden ist. Wegen dieser "Mundsperre" könne sie aktuell weder richtig sprechen noch kauen. In einer weiteren Story gibt sie ein Update: "Bin jetzt gerade beim Verbandswechsel und so schlimm sieht es ohne Verband gar nicht aus." Am Donnerstag werde der Verband durch eine Bandage ersetzt.

Einige User kritisierten den Beauty-Eingriff jedoch unter einem neuen Clip. In ihrem Instagram-Channel reagiert Heiter deutlich. Sie interessiere sich "null" für die Meinung anderer. Mit 29 Jahren sei sie alt genug, solche Entscheidungen zu treffen. "Es ist mir auch egal, ob ich vorher auch schön aussah", schreibt sie. Auf die Frage, warum sie die OP thematisieren würde, antwortet sie: "Weil man es sowieso sehen wird, also was soll ich lügen?" Sie betont: "Ich sage ja nicht: Lasst euch operieren. Ich teile mein Leben mit euch und da gehört eben nicht nur Glitzer und Hihi dazu."

Abgebrochener Eingriff im März

Erst im März hatte Heiter von einem missglückten Eingriff berichtet. Die geplante Operation musste nach fünf Minuten abgebrochen werden, nachdem Magenflüssigkeit in ihre Lunge gelangt war. In einem Instagram-Clip sprach sie von einer schwierigen Phase. Ihr Leben spiele ihr derzeit ständig Streiche, klagte sie.

Unter dem Video betonte sie, dass es "nicht nur um einen geplatzten Beauty-Eingriff" gehe. Sie wolle ihren Followern zeigen, dass auch Influencer genau wie alle anderen mit Problemen zu kämpfen haben. Ehemann Mike Heiter tröstete sie in der Kommentarspalte. "Bin da Baby, wir schaffen das", schrieb er.