Leyla Heiter muss nach einer Fettabsaugung am Kinn einen Verband tragen, der sie im Alltag deutlich einschränkt. Auf Instagram verteidigt die Reality-Darstellerin zudem den Eingriff.
Leyla Heiter (29) hat sich einer Beauty-OP unterzogen. "Ich hatte eine Fettabsaugung am 'Doppelkinn' und dann wurde mit Eigenfett etwas das Kinn, die Jawline und die Marionettenfalte aufgefüllt", erklärt sie in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Jawline beschreibt die Kieferpartie, als Marionettenfalten werden Linien bezeichnet, die vom Mundwinkel bis zum Kinn verlaufen.