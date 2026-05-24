"7 Tage, 7 Köpfe"-Star Kalle Pohl hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In einem Interview spricht der 74-Jährige über Chemotherapie, finanzielle Not und den Tag, an dem die Ärzte ihn für geheilt erklärten.
Comedian Kalle Pohl (74), bekannt aus der Kult-Sendung "7 Tage, 7 Köpfe", hat erstmals öffentlich über seine Krebserkrankung gesprochen. Im Interview mit "Bild" schildert der Kabarettist, wie ihm ein Routine-Ultraschall im Jahr 2023 das Leben auf den Kopf stellte. Seine Hausärztin hatte bei der Untersuchung eine auffällige Veränderung an der Leber festgestellt, woraufhin zunächst ein Radiologe und schließlich ein Onkologe hinzugezogen wurden. Dessen Diagnose war eindeutig: Lymphdrüsenkrebs.