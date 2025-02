Was sind die Aufgaben eines Trauzeugen?

1 Bruder, bester Freund oder Lieblingskollege: Trauzeuge sein zu dürfen ist eine große Ehre, doch bringt dieser Job auch viele Aufgaben mit sich. Foto: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Die beste Freundin, die Schwester oder den besten Freund am Hochzeitstag an der eigenen Seite wissen. Wer zur Trauzeugen ernannt wird, kann sich geehrt fühlen und wird eine wichtige Rolle bei der Hochzeit und den Vorbereitungen spielen.

Von der Hochzeitsplanung bis zum großen Tag. Trauzeugen erfüllen zahlreiche Aufgaben und sind häufig stark in die Hochzeitsplanung und die Feier selbst involviert. Doch was sollte man als Trauzeuge beachten, welche Aufgaben kann man übernehmen, und wie stärkt man dem Brautpaar den Rücken?

Die Hauptaufgabe eines Trauzeugen oder einer Trauzeugin ist es, die Ehe zu bezeugen. Heute ist es keine Pflicht mehr, Trauzeugen zu ernennen, wodurch die Rolle eine eher symbolische Bedeutung erhält. Trauzeugen sollen den Eheleuten auch während ihrer Ehe mit Rat und Tat beiseitestehen und in Problemfragen beraten. Diese Aufgabe beginnt jedoch bereits vor der Hochzeit, während der Planungsphase, denn der Trauzeuge ist da, um dem Brautpaar den Rücken freizuhalten.

Trauzeugen Aufgaben vor der Hochzeit

Unterstützung beim Kauf des Brautkleids und des Hochzeitsanzugs.

Beratung bei der Auswahl von Schuhen, Schmuck, Make-up und Frisur.

Unterstützung bei der Auswahl des Brautstraußes.

Ablauf der Hochzeit planen: Gemeinsam mit dem Brautpaar wird ein Ablaufplan erstellt. Trauzeugen wenden sich an die Gäste, stellen sich vor und bitten darum, weitere Programmpunkte abzustimmen. So können Überraschungen für das Brautpaar passend in den Ablauf integriert werden.

Geschenkeliste erstellen und verwalten.

Planung, Organisation und Durchführung des Junggesellenabschieds oder des Polterabends.

Klärung, ob die Wohnung des Brautpaares geschmückt werden soll, ob Reis, Konfetti oder Blüten geworfen werden dürfen und welche Regeln in den Locations gelten.

Unterstützung bei der Planung der Sitzordnung.

Unterstützung bei der Getränkeauswahl und beim Catering.

Aufgaben am Tag der Hochzeit

Für den großen Tag sollte man auf alle eventuellen Notfälle vorbereitet sein. Deshalb lohnt es sich, ein kleines Notfall-Kit zu packen mit: Taschentüchern, Pflastern, Sicherheitsnadeln, einer Ersatzstrumpfhose, Bargeld, Puder und Lippenstift, Lidschatten, Mascara, Wattestäbchen, Deo, Schmerzmitteln und einem Ladekabel. Außerdem sollten die Telefonnummern der wichtigsten Dienstleister im Handy eingespeichert sein.

Trauzeugen sollten außerdem darauf achten, dass das Brautpaar genügend isst und trinkt. Es sollte mindestens eine Kleinigkeit gefrühstückt werden. Besonders an heißen Tagen sollten Braut und Bräutigam genug trinken. Geht die Feier bis in den späten Abend, kann es helfen, zwischendurch Wasser anzubieten.

Bei der Trauung oder auch beim Abendessen unterstützen Trauzeugen, indem sie Gästen ihre Plätze zuweisen. Vor der Trauung stellen sie den Gästen Reis, Konfetti, Blüten oder Seifenblasen zur Verfügung.

Den gesamten Tag über achten die Trauzeugen darauf, dass der Ablauf- und Zeitplan eingehalten wird. Sie erinnern sowohl Gäste als auch Brautpaar an Programmpunkte und moderieren diese, sofern nötig.

Auch die Trauzeugenrede gehört zu einer der wichtigsten Aufgaben am großen Tag. Besonders schön kann es sein, wenn beide Trauzeugen diese Rede gemeinsam halten. Enthalten kann sie einige persönliche und auch witzige Erzählungen aus dem Leben des Paares sowie die persönliche Beziehung zu Braut oder Bräutigam.

Welche Voraussetzungen muss ein Trauzeuge erfüllen?

Um Trauzeuge vor dem Standesamt zu werden, muss die Person mindestens 18 Jahre alt sein.

In der katholischen Kirche ist es Pflicht, zwei Trauzeugen für die Trauung zu benennen. Diese müssen zum Zeitpunkt der Trauung mindestens 14 Jahre alt sein.

In der evangelischen Kirche können Trauzeugen auf verschiedenen Wegen in die Zeremonie eingebunden werden. So können sie beispielsweise die Ringe tragen, Fürbitten verlesen oder eine Hochzeitskerze gestalten und überreichen.

Kann man Trauzeuge sein, wenn man nicht in der Kirche ist?

Die Trauzeugen müssen keiner bestimmten Glaubensgemeinschaft angehören und können auch konfessionslos sein.